Житель Донского требовал в магазине сигареты, угрожая продавщице ножом

Продавщица оказалась матерью полицейского. Она сразу же позвонила своему сыну.

Полиция задержала в Донском подозреваемого в разбое. По предварительным данным, вечером злоумышленник зашел в местный магазин и, угрожая ножом женщине-продавцу, потребовал отдать ему пачку сигарет. Получив желаемое, преступник покинул торговую точку.

- Женщина позвонила и рассказала о случившемся своему сыну — полицейскому-кинологу отдела МВД. Тот в свой выходной день находился неподалеку от места происшествия. Сообщив о случившемся в дежурную часть, полицейский сам незамедлительно отправился к магазину, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Полицейский увидел мужчину, схожего по приметам, задержал его и дождался прибытия следственно-оперативной группы отдела полиции. У подозреваемого был обнаружен кухонный нож.

В отделе МВД России по г. Донской возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».