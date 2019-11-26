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В Туле девушка украла из магазина детские ботинки
Фото: mytoys.ru

В Туле девушка украла из магазина детские ботинки

21-летняя ранее судимая злоумышленница «засветилась» на камерах видеонаблюдения.

В Туле полицейские задержали девушку, подозреваемую в краже из магазина. По предварительным данным, злоумышленница вынесла из гипермаркета детские ботинки, не оплатив их стоимость.

Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, работники магазина обратились внимание на подозрительную посетительницу и вызвали полицию. Прибывшие полицейские доставили подозреваемую в отдел для разбирательства.

При просмотре записей с видеокамер причастность задержанной к краже подтвердилась, 21-летняя неработающая ранее судимая девушка призналась в содеянном.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:23 +4
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Тула

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