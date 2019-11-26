В Туле девушка украла из магазина детские ботинки

Фото: mytoys.ru

В Туле полицейские задержали девушку, подозреваемую в краже из магазина. По предварительным данным, злоумышленница вынесла из гипермаркета детские ботинки, не оплатив их стоимость.

Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, работники магазина обратились внимание на подозрительную посетительницу и вызвали полицию. Прибывшие полицейские доставили подозреваемую в отдел для разбирательства.

При просмотре записей с видеокамер причастность задержанной к краже подтвердилась, 21-летняя неработающая ранее судимая девушка призналась в содеянном.