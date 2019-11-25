Ремонт Щекинского шоссе в Туле планируют завершить до 22 декабря

Фото пресс-службы администрации Тулы.

На участке осталось установить водоотводные лотки, бортовой камень, дорожные ограждения и обустроить дорожную одежду.

На еженедельном оперативном совещании в администрации Тулы обсудили ремонт Щекинского шоссе.

Заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин отчитался, что на сегодня выполнены работы по разборке грунтов в месте провала, смонтирована плита покрытия размерами 13х13 м, на которую установлен ревизионный колодец.

Также для осушения зоны провала обустроена система дренажа, частично установлены водоотводные лотки и бортовые камни.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, на данном участке осталось установить водоотводные лотки, бортовой камень, дорожные ограждения и обустроить дорожную одежду.

Все работы планируется завершить до 22 декабря. Отмечается, что ремонт идет с опережением графика.

Напомним, в течение года дорожники несколько раз пытались ликвидировать карстовый провал на Щекинском шоссе, но он появлялся вновь. По поручению главы региона Алексея Дюмина на проблемном участке были проведены геологические исследования, а к ремонтным работам подрядная организация ООО «Урожай 71» приступила 18 октября.