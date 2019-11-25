Доверчивую жительницу Новомосковска обманули на 153 тысячи рублей

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В Новомосковске Тульской области местная 46-летняя жительница стала жертвой мошенника. По данным полиции, женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сказал, что занимается предотвращением несанкционированного списывания денег.

«Под этим предлогом он попросил предоставить ему реквизиты банковской карты. Жительница Новомосковска поверила сказанному, не посоветовалась с родственниками, не обратила внимание на важность неразглашения сведений о карте и предоставила звонившему всю информацию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Позже пострадавшая обнаружила, что с ее банковского счета списаны 153 тысячи рублей, и после этого обратилась в полицию. В настоящее время стражи порядка принимают меры для установления личности и местонахождения злоумышленников.

Полиция напоминает гражданам о том, что банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт. В случае разглашения такой информации велик риск стать жертвой мошенников.