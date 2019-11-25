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В Туле КамАЗ насмерть сбил пенсионерку и скрылся: подозревается близкий родственник

В Туле КамАЗ насмерть сбил пенсионерку и скрылся: подозревается близкий родственник

Стали известны некоторые подробности смертельного ДТП в проезде Полежаева в Туле, произошедшего сегодня днем.

По имеющейся на данный момент информации, в смерти 80-летней пенсионерки в результате ДТП, произошедшего сегодня днем в проезде Полежаева, подозревается 51-летний близкий родственник погибшей.

Предполагается, что мужчина припарковался рядом с домом, где произошла трагедия, на грузовике КамАЗ. Пенсионерка, видимо, провожая его, встала в «слепой» зоне автомобиля, что и привело к трагическому происшествию. Водитель грузовика не заметил женщину, переехал ее и отправился по своим делам. 

В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что наезд был совершен еще днем. Сообщение о нем поступило около 14 часов. На данный момент водитель задержан, с ним беседуют следователи.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:24 +6
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