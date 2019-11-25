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Руководитель тульского УФАС рассказал, зачем нужно сокращать количество МУПов и ГУПов

Руководитель тульского УФАС рассказал, зачем нужно сокращать количество МУПов и ГУПов

Соответствующий законопроект находится сейчас на рассмотрении в Государственной Думе.

На минувшей неделе комитет Тульской области по тарифам совместно с региональным УФАС России провел публичное обсуждение правоприменительной практики ведомств, а также обсудил реализацию приоритетной программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности».

Руководитель тульского УФАС России Юрий Елагин рассказал, что ключевые цели программы – снизить административную нагрузку на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, повысить качество администрирования контрольно-надзорных функций, уменьшить материальный ущерб от нарушений антимонопольного законодательства.

Он подчеркнул, что в соответствии с задачами, определенными  Национальным планом развития конкуренции, необходимо добиться снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом. В Тульской области с этой задачей справляются. Наблюдается устойчивая положительная тенденции сокращения нарушений.         

Также Юрий Елагин рассказал, что сейчас разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает ограничение создания ГУПов и МУПов на конкурентных рынках. Это поможет устранить их негативное влияние на развитие конкуренции.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:14 +1
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