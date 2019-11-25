В проезде Полежаева в Туле насмерть сбили пешехода
ДТП произошло 25 ноября.
Как сообщает корреспондент Myslo, 25 ноября напротив дома №9, расположенного по проезду Полежаева, было обнаружено тело пенсионерки, которая жила неподалеку от места трагедии. Судя по внешним признакам, ее сбил автомобиль и скрылся.
На момент публикации новости на месте ДТП работают сотрудники УГИБДД, которые устанавливают обстоятельства случившегося и личность водителя, совершившего наезд.
Подробности случившегося читайте на сайте Myslo в ближайшее время.
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