На проспекте Ленина в Туле – пробка из-за ДТП с «Лексусом» и троллейбусом

Как сообщают очевидцы, в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголевской произошло ДТП с участием троллейбуса и «Лексуса». По положению транспортных средств можно предположить, что между ними произошло касательное столкновение, в результате которого обошлось без пострадавших.

Однако из-за участников аварии наблюдается значительная пробка, которая начинается от улицы Первомайской.

На момент публикации новости участники ДТП ожидали приезда сотрудников ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства происшествия.