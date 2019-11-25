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На проспекте Ленина в Туле – пробка из-за ДТП с «Лексусом» и троллейбусом

На проспекте Ленина в Туле – пробка из-за ДТП с «Лексусом» и троллейбусом

Авария произошла на пересечении с улицей Гоголевской.

Как сообщают очевидцы, в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголевской произошло ДТП с участием троллейбуса и «Лексуса». По положению транспортных средств можно предположить, что между ними произошло касательное столкновение, в результате которого обошлось без пострадавших.

Однако из-за участников аварии наблюдается значительная пробка, которая начинается от улицы Первомайской.

На момент публикации новости участники ДТП ожидали приезда сотрудников ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства происшествия.

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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:00 +12
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