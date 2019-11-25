На проспекте Ленина в Туле – пробка из-за ДТП с «Лексусом» и троллейбусом
Авария произошла на пересечении с улицей Гоголевской.
Как сообщают очевидцы, в Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголевской произошло ДТП с участием троллейбуса и «Лексуса». По положению транспортных средств можно предположить, что между ними произошло касательное столкновение, в результате которого обошлось без пострадавших.
Однако из-за участников аварии наблюдается значительная пробка, которая начинается от улицы Первомайской.
На момент публикации новости участники ДТП ожидали приезда сотрудников ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства происшествия.
Другие статьи по темам
Место
Прочее