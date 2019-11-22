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Туляки смогут по видеосвязи обратиться к руководителям областной Госжилинспекции

Туляки смогут по видеосвязи обратиться к руководителям областной Госжилинспекции

Тематический приём граждан состоится в территориальных администрациях.

В Туле пройдет тематический прием граждан должностными лицами государственной жилищной инспекции Тульской области. Начальнику ГЖИ Леониду Ивченко жители смогут пожаловаться на работу управляющих компаний.

Заместитель начальника Госжилинспекции Наталья Усачева проконсультирует по вопросам содержания общедомового имущества, реагирования на аварийные ситуации, протечек кровли, отопления, водоснабжения и водоотведения, качества оказания коммунальных услуг.

Заместитель начальника ГЖИ Юлия Осипова ответит на вопросы, связанные со спорными начислениями платы за ЖКУ, перерасчётами, сменой управляющих компаний и лицензированием.

Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75. Приём состоится в среду, 27 ноября, в 10.00. Гражданам необходимо прийти в администрацию по месту жительства, где будет установлена система личного приема. При себе необходимо иметь паспорт.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:26 +1
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