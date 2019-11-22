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Пожар в Заокском районе уничтожил дом, сарай и хозпостройку
Фото предоставлено очевидцем.

Пожар в Заокском районе уничтожил дом, сарай и хозпостройку

На месте происшествия работали четыре пожарных расчета.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, 22 ноября в деревне Домнинские Дворы Заокского района произошел серьезный пожар. Столб дыма было видно за несколько километров.
 
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, информация о происшествии поступила в 11.38, после чего на место направили четыре пожарных расчета. К моменту их прибытия частный дом, хозяйственная постройка и сарай горели открытым пламенем.
 

Пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:52 0
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