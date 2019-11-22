Пожар в Заокском районе уничтожил дом, сарай и хозпостройку

Фото предоставлено очевидцем.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, 22 ноября в деревне Домнинские Дворы Заокского района произошел серьезный пожар. Столб дыма было видно за несколько километров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, информация о происшествии поступила в 11.38, после чего на место направили четыре пожарных расчета. К моменту их прибытия частный дом, хозяйственная постройка и сарай горели открытым пламенем.

Пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания предстоит установить специалистам.