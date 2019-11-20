Причиной убийства в Кимовске стал долг

Фото ориентировки на подозреваемого

Как сообщил Myslo информированный источник, в качестве основной версии мотива нападения на мужчину в Кимовске Тульской области рассматривается денежный долг. Убийца и его жертва знакомы и ранее вместе занималась ремонтом домов и квартир. По предварительной информации, примерно в то же время погибший мог взять у подозреваемого в долг и длительное время не возвращал деньги.

Предполагается, что нападавший специально пришел на место расправы, так как знал, что потерпевший должен приехать туда за своим ребенком.

Напомним , днем 19 ноября на ул. Больничной в Кимовске Тульской области зарезали 47-летнего мужчину. По предварительной информации, конфликт между двумя местными жителями произошел на парковке возле административного здания.

В ходе ссоры один из участников инцидента несколько раз ударил противника острым предметом (предположительно ножом), после чего скрылся на автомобиле. По словами местных жителей, очевидцы вызвали пострадавшему скорую, но медики не смогли его спасти.

На поиски 52-летнего злоумышленника была ориентирована вся полиция области. Стражи порядка на протяжении длительного времени досматривали выезжавшие из Кимовска машины. Кроме того, поиски активно велись в Узловой и Новомосковске.

«На обнаружение вероятного злоумышленника был ориентирован весь личный состав полиции Тульской области и соседних регионов. Полицейские рассматривали версии, связанные как с нахождением мужчины на территории Кимовска, так и за пределами города и области в целом. Отрабатывались все возможные места, где мог скрываться подозреваемый. Сотрудники полиции беседовали со всеми родственниками и знакомыми мужчины. Мероприятия по розыску проводились и в ночное время», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.