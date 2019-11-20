В Донском водитель сбил парня на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

19 ноября в 7.50 в Донском на улице Кирова водитель сбил 16-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобилист с места ДТП скрылся.

Как сообщает УГИБДД России по Тульской области, пострадавший с различными травмами обратился в медицинское учреждение.