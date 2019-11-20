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В Донском водитель сбил парня на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Донском водитель сбил парня на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

Разыскиваются очевидцы происшествия.

19 ноября в 7.50 в Донском на улице Кирова водитель сбил 16-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобилист с места ДТП скрылся.
 
Как сообщает УГИБДД России по Тульской области, пострадавший с различными травмами обратился в медицинское учреждение.
 
 

Всех очевидцев, обладающих какой-нибудь информацией по данному ДТП, Госавтоинспекция просит сообщить в ОГИБДД ОМВД России по г. Донской по телефону 8 (48746) 5-04-14 и дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по г. Донской: 8 (48746) 5-04-76.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:25 +3
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