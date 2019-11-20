Где в Туле можно будет покататься на коньках?
Публикуем список адресов.
Зимой на территории Большой Тулы при благоприятных погодных условиях будет работать 31 каток. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Публикуем адреса:
- каток на ул. М. Горького, д. 14-20;
- хоккейная коробка в Комсомольском парке культуры и отдыха;
- каток в пос. Ленинский, ул. Ленина, д. 9;
- хоккейная коробка в пос. Ленинский, ул. Гагарина, д. 9;
- хоккейная коробка в пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 21-б;
- хоккейная коробка в с. Хрущево, ул. Прудная;
- хоккейная коробка в пос. Рождественский, ул. Федорова, д. 9-а;
- каток в пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, д. 2-а;
- хоккейная коробка в п. Горелки, ул. Макаренко, д. 31;
- хоккейная коробка на Калужском шоссе, д. 5-7;
- хоккейная коробка на ул. Седова, д. 27;
- хоккейная коробка в п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 3-5;
- хоккейная коробка в п. Рассвет, 35;
- хоккейная коробка в мкр. Новая Тула, Калужское шоссе, д. 52-50;
- хоккейная коробка в п. Алешня, ул. Молодежная, д. 1;
- хоккейная коробка в п. Федоровка, ул. Шоссейная, д. 9-11;
- хоккейная коробка в п. Косая Гора, ул. Г. Горшкова, д. 15;
- хоккейная коробка в п. Косая Гора, ул. Стрекаловская, 36.
- хоккейная коробка на ул. Металлургов, д. 22;
- хоккейная коробка в п. Шатск, ул. Садовая, д. 14;
- каток на Пролетарской набережной;
- хоккейная коробка на ул. Бондаренко, д. 23;
- хоккейная коробка на ул. Кутузова, д. 131.
- хоккейная коробка на Красноармейском проспекте, д. 40/ ул. Ф. Смирнова, д. 7/ ул. Сойфера, д. 37;
- хоккейная коробка на ул. Гоголевская, д. 94;
- хоккейная коробка в ЦПКиО им. П.П. Белоусова, корп. 6 (база проката);
- каток в ЦПКиО им. П. П. Белоусова, корп. 6 (массовое поле);
- хоккейная коробка на ул. Кауля между д. 7 к. 3 и д. 11-а по ул. Новомосковской;
- хоккейная коробка п. Петелино;
- хоккейная коробка на Казанской набережной;
- Губернский каток на площади Ленина.
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