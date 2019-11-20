новости
новости
Регистрация
Где в Туле можно будет покататься на коньках?

Где в Туле можно будет покататься на коньках?

Публикуем список адресов.

Зимой на территории Большой Тулы при благоприятных погодных условиях  будет работать 31 каток. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Публикуем адреса:

  • каток на ул. М. Горького, д. 14-20;
  • хоккейная коробка в Комсомольском парке культуры и отдыха;
  • каток в пос. Ленинский, ул. Ленина, д. 9;
  • хоккейная коробка в пос. Ленинский, ул. Гагарина, д. 9;
  • хоккейная коробка в пос. Плеханово, ул. Заводская, д. 21-б;
  • хоккейная коробка в с. Хрущево, ул. Прудная;
  • хоккейная коробка в пос. Рождественский, ул. Федорова, д. 9-а;
  • каток в пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, д. 2-а;
  • хоккейная коробка в п. Горелки, ул. Макаренко, д. 31;
  • хоккейная коробка на Калужском шоссе, д. 5-7;
  • хоккейная коробка на ул. Седова, д. 27;
  • хоккейная коробка в п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 3-5;
  • хоккейная коробка в п. Рассвет, 35;
  • хоккейная коробка в мкр. Новая Тула, Калужское шоссе, д. 52-50;
  • хоккейная коробка в п. Алешня, ул. Молодежная, д. 1;
  • хоккейная коробка в п. Федоровка, ул. Шоссейная, д. 9-11;
  • хоккейная коробка в п. Косая Гора, ул. Г. Горшкова, д. 15;
  • хоккейная коробка в п. Косая Гора, ул. Стрекаловская, 36.
  • хоккейная коробка на ул. Металлургов, д. 22;
  • хоккейная коробка в п. Шатск, ул. Садовая, д. 14;
  • каток на Пролетарской набережной;
  • хоккейная коробка на ул. Бондаренко, д. 23;
  • хоккейная коробка на ул. Кутузова, д. 131.
  • хоккейная коробка на Красноармейском проспекте, д. 40/ ул. Ф. Смирнова, д. 7/ ул. Сойфера, д. 37;
  • хоккейная коробка на ул. Гоголевская, д. 94;
  • хоккейная коробка в ЦПКиО им. П.П. Белоусова, корп. 6 (база проката);
  • каток в ЦПКиО им. П. П. Белоусова, корп. 6 (массовое поле);
  • хоккейная коробка на ул. Кауля между д. 7 к. 3 и д. 11-а по ул. Новомосковской;
  • хоккейная коробка п. Петелино;
  • хоккейная коробка на Казанской набережной;
  • Губернский каток на площади Ленина. 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:41 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
катокГубернский катокзимаконьки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле состоялся Мемориал по русским шашкам памяти Абаулина
В Туле состоялся Мемориал по русским шашкам памяти Абаулина
Тулячка Лидия Хрусталева: «Мою убитую дочь похоронили и не говорят где!»
Тулячка Лидия Хрусталева: «Мою убитую дочь похоронили и не говорят где!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.