В поселке Косая Гора при ремонте дома снова пострадал человек
Мужчина помогал знакомой и упал со строительных лесов.
Как стало известно Myslo, накануне утром в Ваныкинскую больницу госпитализировали 44-летнего мужчину. Медики диагностировали у него перелом ключицы.
По словам пострадавшего, в поселке Косая Гора он помогал знакомой с ремонтом дома и упал со строительных лесов.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что вечером 13 ноября на Орловском шоссе в поселке Косая Гора случилась трагедия. В ходе ремонта упал со строительных лесов и получил несовместимую с жизнью травму 57-летний туляк.
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