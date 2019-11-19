В поселке Косая Гора при ремонте дома снова пострадал человек

Мужчина помогал знакомой и упал со строительных лесов.

Как стало известно Myslo, накануне утром в Ваныкинскую больницу госпитализировали 44-летнего мужчину. Медики диагностировали у него перелом ключицы.

По словам пострадавшего, в поселке Косая Гора он помогал знакомой с ремонтом дома и упал со строительных лесов.