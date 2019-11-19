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В поселке Косая Гора при ремонте дома снова пострадал человек

В поселке Косая Гора при ремонте дома снова пострадал человек

Мужчина помогал знакомой и упал со строительных лесов.

Как стало известно Myslo, накануне утром в Ваныкинскую больницу госпитализировали 44-летнего мужчину. Медики диагностировали у него перелом ключицы.
 
По словам пострадавшего, в поселке Косая Гора он помогал знакомой с ремонтом дома и упал со строительных лесов.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что вечером 13 ноября на Орловском шоссе в поселке Косая Гора случилась трагедия. В ходе ремонта упал со строительных лесов и получил несовместимую с жизнью травму 57-летний туляк.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 22:01 +6
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