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Погода в Туле 20 ноября: облачно и до +4
Изображение Luidmila Kot с сайта Pixabay

Погода в Туле 20 ноября: облачно и до +4

Осадки не ожидаются. Ночью и утром местами возможен туман.

В среду 20 ноября на территории Тульской области ожидается облачная погода без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
 
 

Ветер юго-восточный, восточный 6−11м/с. Температура воздуха по области ночью −2…+3°С, днем −1…+4°С. Атмосферное давление 755−760 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м., видимость при тумане 200−500 м.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 07:38 +3
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