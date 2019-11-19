Погода в Туле 20 ноября: облачно и до +4

Изображение Luidmila Kot с сайта Pixabay

Осадки не ожидаются. Ночью и утром местами возможен туман.

В среду 20 ноября на территории Тульской области ожидается облачная погода без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, восточный 6−11м/с. Температура воздуха по области ночью −2…+3°С, днем −1…+4°С. Атмосферное давление 755−760 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м., видимость при тумане 200−500 м.