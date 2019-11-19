Где в Туле 20 ноября отключат электроэнергию
Публикуем список адресов.
20 ноября сотрудники «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:
- ул. Советская, 4, 4-в;
- ул. Сойфера, 3;
- пр-зд Московский, 1−10;
- ул. З. Космедемьянской, 26−40 (чётн.);
- ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42;
- ул. Леваневского, 1−9;
- ул. Головина, 1−12;
- ул. Шевченко, 13-а, 15, 15-а, 30, 30-а;
- ул. Станиславского, 43−49 (нечётн.), 48;
- ул. Р. Зорге, 31, 33;
- ул. Баженова, 32, 27−39 (нечётн.);
- пер. Л. Чайкиной, 1, 2, 4;
- ул. К. Маркса, 86−154 (чётн.), 126-а, 79−173 (нечётн.);
- ул. Калинина, 1, 3;
- ул. Кирова, 1−15 (нечётн.), 2;
- ул. Епифанская, 126;
- п. Угольный: ул. Шоссейная, 25, 25-а, 27, 29, 31, 33; ул. Асфальтная, 43−63 (нечётн.), 38−48 (чётн.), 43-а, 63-а, 80;
- п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39−57 (нечётн.), 38−70 (чётн.); ул. Школьная, 1−12.
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