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Где в Туле 20 ноября отключат электроэнергию

Где в Туле 20 ноября отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

20 ноября сотрудники «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Советская, 4, 4-в;
  • ул. Сойфера, 3;
  • пр-зд Московский, 1−10;
  • ул. З. Космедемьянской, 26−40 (чётн.);
  • ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42;
  • ул. Леваневского, 1−9;
  • ул. Головина, 1−12;
  • ул. Шевченко, 13-а, 15, 15-а, 30, 30-а;
  • ул. Станиславского, 43−49 (нечётн.), 48;
  • ул. Р. Зорге, 31, 33;
  • ул. Баженова, 32, 27−39 (нечётн.);
  • пер. Л. Чайкиной, 1, 2, 4;
  • ул. К. Маркса, 86−154 (чётн.), 126-а, 79−173 (нечётн.);
  • ул. Калинина, 1, 3;
  • ул. Кирова, 1−15 (нечётн.), 2;
  • ул. Епифанская, 126;
  • п. Угольный: ул. Шоссейная, 25, 25-а, 27, 29, 31, 33; ул. Асфальтная, 43−63 (нечётн.), 38−48 (чётн.), 43-а, 63-а, 80;
  • п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39−57 (нечётн.), 38−70 (чётн.); ул. Школьная, 1−12.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 21:30 +3
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