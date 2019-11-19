Несколько классов в пяти школах Тульской области закрыты из-за гриппа и ОРВИ

За неделю в Тульской области зарегистрировано 4229 случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 39%. По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

На прошедшей неделе в связи со снижением посещаемости частично приостановлен образовательный процесс в 5 классах 5 школ и 2 группах 2 дошкольных учреждений. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления по телефонам 37−33−25, 37−30−77, 37−48−32.