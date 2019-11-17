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МЧС предупреждает жителей Тульской области о тумане
Image by Free-Photos from Pixabay

МЧС предупреждает жителей Тульской области о тумане

Местами видимость составит около от 200 до 700 метров.

Вечером 17 ноября, ночью и утром 18 ноября на территории Тульской области местами ожидается туман с видимостью 200−700 метров. Об этом со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

 

Туман — одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций. Поэтому следует быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций.

Прежде всего — обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.

В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным — снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.


Уважаемые автовладельцы! Соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:

• снизьте скорость движения;

• будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;

• не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;

• двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.
В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.
Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности — съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:56 +3
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