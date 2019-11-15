В Туле полицейские поймали «закладчицу» с поличным

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

У женщины при себе были свертки с метадоном.

Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали подозреваемую в незаконном наркообороте. По предварительным данным, 34-летняя жительница Щёкино сбывала в Туле метадон.

Согласно имевшимся у сотрудников полиции сведениям, ранее судимая женщина ежедневно осуществляла около 30−40 «закладок» с наркотиком на территории областной столицы.

Полицейские задержали злоумышленницу с поличным, когда та поздним вечером в очередной раз приехала в Тулу, чтобы спрятать «закладки».

У нее обнаружили свертки с метадоном. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в дальнейшем у женщины по месту жительства нашли еще около 200 г этого же вещества.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.