В Туле к концу 2022 года получат жилье 750 дольщиков, пострадавших из-за банкротства застройщика

О том, как решается проблема обманутых дольщиков, сегодня на пресс-конференции рассказал начальник региональной инспекции по госархстройнадзору Павел Мусиенко.

Павел Мусиенко отметил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина на особом контроле остаются проблемные объекты жилищного строительства. Уже решены проблемы более 2000 семей обманутых дольщиков в жилых комплексах «Октябрьский», «Парус», «Новая Тула», «Скуратовский». В 2019 году в регионе создан Фонд защиты прав граждан. К концу 2022 года планируется исполнение обязательств застройщиков, признанных банкротами по 750 договорам долевого участия, и обеспечение ввода жилья в объеме порядка 50 тыс. кв. м.

Напомним, 30 сентября на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсуждались вопросы долевого строительства. В Тульской области 153 дома строятся с привлечением средств дольщиков, 28 из них на сегодня остаются проблемными. Подробнее об этом читайте здесь.