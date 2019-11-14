новости
новости
Регистрация
В Туле к концу 2022 года получат жилье 750 дольщиков, пострадавших из-за банкротства застройщика

В Туле к концу 2022 года получат жилье 750 дольщиков, пострадавших из-за банкротства застройщика

О том, как решается проблема обманутых дольщиков, сегодня на пресс-конференции рассказал начальник региональной инспекции по госархстройнадзору Павел Мусиенко.

Павел Мусиенко отметил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина на особом контроле остаются проблемные объекты жилищного строительства.

Уже решены проблемы более 2000 семей обманутых дольщиков в жилых комплексах «Октябрьский», «Парус», «Новая Тула», «Скуратовский». 

В 2019 году в регионе создан Фонд защиты прав граждан. К концу 2022 года планируется исполнение обязательств застройщиков, признанных банкротами по 750 договорам долевого участия, и обеспечение ввода жилья в объеме порядка 50 тыс. кв. м.

Напомним, 30 сентября на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсуждались вопросы долевого строительства. В Тульской области 153 дома строятся с привлечением средств дольщиков, 28 из них на сегодня остаются проблемными. Подробнее об этом читайте здесь.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:25 +5
Другие статьи по темам
Событие
проблемные новостройкиобманутые дольщики
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Пролетарского округа Тулы пытался нажиться на пяти иностранцах
Житель Пролетарского округа Тулы пытался нажиться на пяти иностранцах
Туляки смогут получить бесплатную юридическую помощь
Туляки смогут получить бесплатную юридическую помощь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.