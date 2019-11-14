Начальником УФСИН России по Тульской области стал Иван Прокопенко

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Начальник Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России Игорь Вединяпин представил коллективу тульского Управления нового руководителя – указом Президента России на эту должность назначен полковник внутренней службы Иван Прокопенко.

С назначением Ивана Прокопенко поздравил глава региона Алексей Дюмин. Он отметил, что перед Управлением стоят непростые задачи – обеспечивать порядок, трудовую занятость, процессы обучения, воспитания и социальной адаптации осужденных:

– Самое главное – чтобы в общество возвращались законопослушные, полноценные граждане.

Иван Прокопенко начал службу в уголовно-исполнительной системе более 25 лет назад с должности младшего инспектора и прошел большой путь от рядового сотрудника до руководителя территориального органа. Более 12 лет он возглавлял одно из учреждений уголовно-исполнительной системы, в котором за эти годы не было допущено ни одного серьезного происшествия. Последние два года Иван Прокопенко был заместителем начальника главного оперативного управления ФСИН России. Имеет государственные награды, в том числе орден Мужества.