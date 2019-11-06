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В Туле легковушка влетела в стену дома

В Туле легковушка влетела в стену дома

ДТП произошло на ул. Луначарского.

Днём 6 ноября на пересечении улиц Луначарского и Заварной в Туле столкнулись ВАЗ-2112 и Renault Megan. По предварительной информации, водитель отечественной легковушки выезжал со второстепенной дороги и не пропустил иномарку, которая двигалась по ул. Луначарского. После столкновения Renault врезался в стену частного дома.  
 
В результате ДТП обошлось без пострадавших. Окончательную причину и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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Легковушка врезалась в стену дома, Фото: 1
Легковушка врезалась в стену дома, Фото: 2
Легковушка врезалась в стену дома, Фото: 3
Легковушка врезалась в стену дома, Фото: 4
Легковушка врезалась в стену дома, Фото: 5
Легковушка врезалась в стену дома, Фото: 6
Легковушка врезалась в стену дома, Фото: 7
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:59 +8
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