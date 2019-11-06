В Туле легковушка влетела в стену дома

Днём 6 ноября на пересечении улиц Луначарского и Заварной в Туле столкнулись ВАЗ-2112 и Renault Megan. По предварительной информации, водитель отечественной легковушки выезжал со второстепенной дороги и не пропустил иномарку, которая двигалась по ул. Луначарского. После столкновения Renault врезался в стену частного дома.

В результате ДТП обошлось без пострадавших. Окончательную причину и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.