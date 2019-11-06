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Тульский полицейский Спартак Слепов борется за звание «Народный участковый» России

Тульский полицейский Спартак Слепов борется за звание «Народный участковый» России

Поддержим участкового из Ефремовского района!

1 ноября в МВД России начался финальный этап IX Всероссийского конкурса «Народный участковый» – интернет-голосование. Продлится оно до 10 ноября на сайте «Комсомольской правды».

От каждого региона РФ в финал вышли по одному представителю. Именно среди них и будет определен лучший. Тульскую область представляет майор полиции Спартак Слепов. 

Спартак Слепов служит в межмуниципальном отделе МВД РФ «Ефремовский». В его копилке медали 1-й, 2-й и 3-й степени за отличие в службе, благодарственное письмо губернатора Тульской области, благодарственные письма руководства МОМВД России «Ефремовский».

Поддержать тульского участкового Спартака Слепова может каждый. Для этого нужно зайти на сайт КП и нажать на сердечко на фотографии участкового. 

Звание лучшего участкового получит только один – тот, кто наберет больше всех голосов. Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» – состоится в МВД России 15 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.

Важно помнить: все накрутки будут фиксироваться и автоматически отсеиваться, а реальные голоса обновляться в 12.00 и 17.00 по московскому времени.

Организатор оставляет за собой право провести технический аудит протоколов голосований и удалить голоса, которые будут считаться накрученными.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:18 +1
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