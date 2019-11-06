Тульский полицейский Спартак Слепов борется за звание «Народный участковый» России

1 ноября в МВД России начался финальный этап IX Всероссийского конкурса «Народный участковый» – интернет-голосование. Продлится оно до 10 ноября на сайте «Комсомольской правды».

От каждого региона РФ в финал вышли по одному представителю. Именно среди них и будет определен лучший. Тульскую область представляет майор полиции Спартак Слепов.

Спартак Слепов служит в межмуниципальном отделе МВД РФ «Ефремовский». В его копилке медали 1-й, 2-й и 3-й степени за отличие в службе, благодарственное письмо губернатора Тульской области, благодарственные письма руководства МОМВД России «Ефремовский».

Поддержать тульского участкового Спартака Слепова может каждый. Для этого нужно зайти на сайт КП и нажать на сердечко на фотографии участкового.