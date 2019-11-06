В Туле на свалке нашли артиллерийский снаряд

Как стало известно Myslo, днем 6 ноября на свалке, которая находится на ул. Железнодорожной в Зареченском округе Тулы, обнаружили артиллерийский снаряд. На опасную находку наткнулся экскаваторщик, когда производил расчистку территории. Мужчина сразу же сообщил об этом в соответствующие службы, после чего на место прибыли сотрудники Росгвардии, городской службы спасения, полиции и МЧС.

В ходе осмотра опасной находки специалисты пришли к выводу, что его максимальная зона поражения составляет порядка 700 метров. Именно на это расстояние был ограничен доступ людей на время проведения саперных работ.

На данный момент снаряд изъят специалистами. Каким образом он оказался на свалке, будут устанавливать компетентные службы.