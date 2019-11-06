В Туле на проспекте Ленина столкнулись шесть автомобилей

Днем 6 ноября в Туле на проспекте Ленина, перед поворотом на улицу Каминского, произошли два ДТП с участием шести автомобилей.

По имеющейся на данный момент информации, сначала Kia Spectra врезался в заднюю часть Peugeot 2008. Участники начали осматривать повреждения машин и вызывать ГИБДД. В тот момент, по предварительной информации, увидев это ДТП, водитель попутной Audi Q3 остановилась, и в нее влетели еще три участника дорожного движения — Lada Granta, Ford Mondeo, Volkswagen Polo, которые, судя по всему, не соблюдали безопасную дистанцию.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.

Из-за этих ДТП на момент публикации новости наблюдается затруднение движения по направлению к центру города.