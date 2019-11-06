В Туле грабители напали на мужчину ради крутого iPhone

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В преступлении подозревают 18-летнего парня и его 16-летнего приятеля.

Полиция задержала подозреваемых в уличном грабеже. По предварительной информации, двое злоумышленников напали на 22-летнего потерпевшего из-за iPhone одной из последних моделей, а затем «до кучи» забрали часы и золотую цепочку.

«В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские получили сведения, что к незаконному деянию могут быть причастны двое парней, находящихся в Пролетарском округе города. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась. Подозреваемые задержаны, у них обнаружено и изъято похищенное», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

18-летний подозреваемый и его 16-летний подельник во всем сознались. В ОП «Центральный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж».



По нашей информации, парней задержали в одном из хостелов.

Как стало известно Myslo, подозреваемые приехали в Тулу из Казахстана. Здесь они планировали найти работу.