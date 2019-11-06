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В Туле грабители напали на мужчину ради крутого iPhone
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Туле грабители напали на мужчину ради крутого iPhone

В преступлении подозревают 18-летнего парня и его 16-летнего приятеля.

Полиция задержала подозреваемых в уличном грабеже. По предварительной информации, двое злоумышленников напали на 22-летнего потерпевшего из-за iPhone одной из последних моделей, а затем «до кучи» забрали часы и золотую цепочку.
 
«В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские получили сведения, что к незаконному деянию могут быть причастны двое парней, находящихся в Пролетарском округе города. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась. Подозреваемые задержаны, у них обнаружено и изъято похищенное», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
18-летний подозреваемый и его 16-летний подельник во всем сознались. В ОП «Центральный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж».
 

По нашей информации, парней задержали в одном из хостелов.
Как стало известно Myslo, подозреваемые приехали в Тулу из Казахстана. Здесь они планировали найти работу.
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:34 +9
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