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В Тульской области двое мужчин украли 12 тонн навоза

В Тульской области двое мужчин украли 12 тонн навоза

В полиции проводится проверка по данному факту.

В Одоевском районе полицейские выясняют обстоятельства необычной кражи. По предварительным данным, двое работников одной из местных организаций получили задание вывезти в поле для производства удобрения почвы 12 тонн навоза.

– Мужчины, предположительно, решили использовать груз в собственных целях и оставили его у родственников в близлежащей деревне. То есть они незаконно завладели чужим имуществом, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

61-летний мужчина и его 22-летний подельник признались в содеянном. В отделении полиции «Одоевское» проводится процессуальная проверка.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:44 +6
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