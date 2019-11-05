В Тульской области двое мужчин украли 12 тонн навоза
В полиции проводится проверка по данному факту.
В Одоевском районе полицейские выясняют обстоятельства необычной кражи. По предварительным данным, двое работников одной из местных организаций получили задание вывезти в поле для производства удобрения почвы 12 тонн навоза.
– Мужчины, предположительно, решили использовать груз в собственных целях и оставили его у родственников в близлежащей деревне. То есть они незаконно завладели чужим имуществом, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
61-летний мужчина и его 22-летний подельник признались в содеянном. В отделении полиции «Одоевское» проводится процессуальная проверка.
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