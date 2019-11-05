В Щекино рядом с церковью убили мужчину

Нетрезвый собутыльник перерезал ему горло и оставил умирать.

Тело мужчины 4 ноября обнаружили прохожие и вызвали полицию.

По информации Myslo, 64-летний мужчина был убит в ходе пьянки на ул. Л. Толстого недалеко от церкви. Нетрезвый собутыльник перерезал ему горло и оставил умирать.

Подозрения пали на 35-летнего безработного и ранее судимого жителя района. В дальнейшем эта версия нашла подтверждения.

«Местонахождение мужчины удалось установить в результате слаженной работы сотрудников патрульно-постовой службы полиции, уголовного розыска и кинологов. Мужчину доставили для разбирательства», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Следователями СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В пресс-службе ведомства добавили, что при обыске во время задержания подозреваемого у него изъят нож, предположительно являющийся орудием преступления.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.