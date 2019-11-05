В День народного единства в Туле выступила певица Ханна: фоторепортаж
В городском пространстве «Искра» собрались десятки туляков.
4 ноября, в День народного единства, в Туле выступила популярная российская певица Ханна. Концерт состоялся на сцене городского пространства «Искра».
Ханна исполнила свои самые популярные песни: «Без тебя я не могу», «Омар Хайям», «Мама, я влюбилась», «Пули» и другие.
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