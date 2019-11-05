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В День народного единства в Туле выступила певица Ханна: фоторепортаж
Фото Алексея Горохова.

В День народного единства в Туле выступила певица Ханна: фоторепортаж

В городском пространстве «Искра» собрались десятки туляков.

4 ноября, в День народного единства, в Туле выступила популярная российская певица Ханна. Концерт состоялся на сцене городского пространства «Искра».

Ханна исполнила свои самые популярные песни: «Без тебя я не могу», «Омар Хайям», «Мама, я влюбилась», «Пули» и другие.

 

 

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Концерт Ханны в Туле, Фото: 41
Концерт Ханны в Туле, Фото: 42
Концерт Ханны в Туле, Фото: 43
Концерт Ханны в Туле, Фото: 44
Концерт Ханны в Туле, Фото: 45
Концерт Ханны в Туле, Фото: 46
Концерт Ханны в Туле, Фото: 47
Концерт Ханны в Туле, Фото: 48
Концерт Ханны в Туле, Фото: 49
Концерт Ханны в Туле, Фото: 50
Концерт Ханны в Туле, Фото: 51
Концерт Ханны в Туле, Фото: 52
Концерт Ханны в Туле, Фото: 53
Концерт Ханны в Туле, Фото: 54
Концерт Ханны в Туле, Фото: 55
Концерт Ханны в Туле, Фото: 56
Концерт Ханны в Туле, Фото: 57
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Концерт Ханны в Туле, Фото: 59
Концерт Ханны в Туле, Фото: 60
Концерт Ханны в Туле, Фото: 61
Концерт Ханны в Туле, Фото: 62
Концерт Ханны в Туле, Фото: 63
Концерт Ханны в Туле, Фото: 64
Концерт Ханны в Туле, Фото: 65
Концерт Ханны в Туле, Фото: 66
Концерт Ханны в Туле, Фото: 67
Концерт Ханны в Туле, Фото: 68
Концерт Ханны в Туле, Фото: 69
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:58 0
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