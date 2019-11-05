В День народного единства в Туле выступила певица Ханна: фоторепортаж

Фото Алексея Горохова.

4 ноября, в День народного единства, в Туле выступила популярная российская певица Ханна. Концерт состоялся на сцене городского пространства «Искра».

Ханна исполнила свои самые популярные песни: «Без тебя я не могу», «Омар Хайям», «Мама, я влюбилась», «Пули» и другие.