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Смертельное ДТП с маршруткой в Туле: видео с места происшествия

Смертельное ДТП с маршруткой в Туле: видео с места происшествия

Видео с места аварии с 42-й маршруткой выложила в сеть пользователь Галина Абрамова.

На видео – первые минуты после аварии, произошедшей вечером 1 ноября. Водитель пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 42, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП от полученных травм скончался 24-летний пассажир, пострадали водитель маршрутки и еще один пассажир.

По факту ДТП с маршруткой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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