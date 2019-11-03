Смертельное ДТП с маршруткой в Туле: видео с места происшествия

Видео с места аварии с 42-й маршруткой выложила в сеть пользователь Галина Абрамова.

На видео – первые минуты после аварии, произошедшей вечером 1 ноября. Водитель пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 42, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП от полученных травм скончался 24-летний пассажир, пострадали водитель маршрутки и еще один пассажир.

По факту ДТП с маршруткой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).