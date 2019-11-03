Метеопредупреждение: на Тулу идет сильный ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1−2 часа с сохранением вечером 3 ноября на территории Тульской области ожидается усиление южного ветра до 12−17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

1. Машину поставьте в гараж или припаркуйтесь вдали от деревьев и укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения.

3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».