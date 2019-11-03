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Падающие звезды: в ноябре туляки увидят большой метеорный поток

Падающие звезды: в ноябре туляки увидят большой метеорный поток

Одно из самых красивых явлений природы – падающие звезды – будут видны тулякам в ноябре при условии ясного неба.

Большой Московский планетарий опубликовал астрономический календарь ноября. Согласно ему, небо, при условии ясной погоды, порадует яркими зимними созвездиями и звездопадом Леониды из созвездия Лев.

Максимум действия метеорного потока Леониды – 18 ноября. Ожидается до 15 метеоров в час.

Напомним, в августе туляки наблюдали Персеиды. В ночь на 13 августа интенсивность метеорного пока составляла около 100 метеоров в час.

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