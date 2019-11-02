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Молодежка «Арсенала» проиграла «Спартаку»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Молодежка «Арсенала» проиграла «Спартаку»

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу москвичей.

Молодежка «Арсенала» провела выездной матч против московского «Спартака». Уже в середине первого тайма туляки пропустили три безответных мяча. Правда, при минимальном перевесе красно-белых отменный шанс не использовал Мусаев.

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», сразу после перерыва команда Николая Ковардаева перехватила инициативу, много атаковала и вернула матчу интригу.

После гола Куля и автогола Актисова отставание красно-желтых сократилось до одного мяча. Но в итоге спартаковцы всё же выиграли, довеля счет до крупного — 5:2.

Во второй раз в первенстве дублеры «Арсенала» пропустили пять мячей. Впервые такое произошло в матче второго тура в Самаре — 1:5.

Первый круг наша молодежка завершила с 25 очками на седьмом месте.

 

«Спартак»-мол. – «Арсенал» - мол. - 5:2 (3:0)

2 ноября. Москва. Академия «Спартак», поле №4. Судья Максим Ересько (Новосибирск).

Голы: Шильцов (8, 1:0), Оганесян (16, 2:0), Актисов (21, 2:0), Куль (49, 3:1), Актисов (64, в свои ворота), Кутателадзе (69, 4:2), С.Мельников (86, 5:2).

«Спартак»-мол.: Поплевченков, Актисов, Зепатта (Саумов, 55), Сазонов (Голосов, 46), Моргунов, Репях (Хабиров, 90+), Оганесян (Мирошниченко, 82), Васильев (Денисов, 69), Шильцов, Кожедуб (Муталиев, 86), Кутателадзе (С.Мельников, 79).

«Арсенал»-мол.: Мухин, Родинков, Ходеев, Кузькин, Гребенщиков, Петровский (Лобанов, 77), Быковский, Хабибов (Климовский, 61), Хлусевич, Куль (Ерофеев, 79), Мусаев.

Предупреждения: Родинков (38), Актисов (56), Оганесян (66), Поплевченков (80).

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Автор: Кристина Вернигорина
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