В сквере в Донском вандалы разгромили фигурки мультяшных героев

Фото из группы «ВКонтакте» «ЧП Новомосковск».

В сквере им. Крылова, который находится в мкр. Северо-Задонск в Донском, вандалы поломали фигурки мультяшных героев. Неизвестные повалили гипсовые скульптуры на землю, отломали некоторые элементы.

Картина погрома выглядит довольно печально:

Пострадали Кот в сапогах, Дядя Фёдор, Лиса и Ворона. Не тронули вандалы только Волка и Зайца из мультика «Ну, погоди!».

Местные жители возмущены таким беспределом и предполагают, что такое могли совершить только неадекватные люди.

Городская администрация разыскивает очевидцев вандализма. Если вы что-либо знаете по данному факту, сообщайте по телефонам 8 (4874) 659-606, 8 (4874) 655-413 или 02, 102.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали инцидент:

– В отделе МВД России по г. Донской проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия. Полицейские ведут работу по установлению лиц, причастных к случившемуся.