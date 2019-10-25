Фото Алексея Филонова.
В Новомосковске «Газель» с молочной продукцией врезалась в фуру
Обстоятельства происшествия выясняются.
Сегодня, 25 октября, на въезде в Новомосковск случилось серьезное ДТП. На 49-м км автодороги «Тула-Новомосковск» (новое направление), по предварительным данным, «Газель» врезалась в стоящую на обочине фуру «Тонар».
«Газель» получила серьезные повреждения, из-за чего перевозимая молочная продукция выпала из покореженного транспортного средства.
Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, водителя «Газели» доставили в больницу. По предварительным данным, он получил незначительные травмы.
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