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В Новомосковске «Газель» с молочной продукцией врезалась в фуру
Фото Алексея Филонова.

В Новомосковске «Газель» с молочной продукцией врезалась в фуру

Обстоятельства происшествия выясняются.

Сегодня, 25 октября, на въезде в Новомосковск случилось серьезное ДТП. На 49-м км автодороги «Тула-Новомосковск» (новое направление), по предварительным данным, «Газель» врезалась в стоящую на обочине фуру «Тонар».

«Газель» получила серьезные повреждения, из-за чего перевозимая молочная продукция выпала из покореженного транспортного средства.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, водителя «Газели» доставили в больницу. По предварительным данным, он получил незначительные травмы.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:51 +3
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