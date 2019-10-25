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Молодой туляк похищал автомобильные аккумуляторы

Молодой туляк похищал автомобильные аккумуляторы

Вор орудовал на ул. Декабристов.

Полицейские установили подозреваемого в краже аккумуляторов в Туле. По предварительным данным, злоумышленник похитил шесть аккумуляторов из машин «КамАЗ», «Хова» и «МАЗ», припаркованных на улице Декабристов.

Подозреваемым оказался 19-летний житель областной столицы. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, похищенное обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:08 +4
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