Молодой туляк похищал автомобильные аккумуляторы

Полицейские установили подозреваемого в краже аккумуляторов в Туле. По предварительным данным, злоумышленник похитил шесть аккумуляторов из машин «КамАЗ», «Хова» и «МАЗ», припаркованных на улице Декабристов.

Подозреваемым оказался 19-летний житель областной столицы. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, похищенное обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.