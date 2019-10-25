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На выходных в Туле откроется «Чудесарий» иллюзиониста Рафаэля
Фото на vk.com/official_rafael

На выходных в Туле откроется «Чудесарий» иллюзиониста Рафаэля

27 октября в Городском концертном зале заслуженный иллюзионист России Рафаэль Зотов представит свое невероятное шоу-приключение. Начало в 12.00.

«Чудесарий» — это спектакль для любого возраста, в котором невозможное становится реальностью и происходят настоящие чудеса!

Детские мечты становятся реальностью. В этом шоу люди летают в воздухе, перемещаются в пространстве, исчезают и появляются у всех на глазах и выходят целыми и невредимыми из сложных головоломок. В достоверности магии можно будет убедиться лично — каждый зритель может принять участие в трюках.

Вы увидите феерию мыльных пузырей, фантастические спецэффекты, удивительные иллюзионные трюки, фокусы с животными, появления, превращения, исчезновения, левитацию людей и предметов, зажигательные песни и танцы.

Для юных гостей до и после представления будет работать настоящая «Школа волшебства». В фойе Городского концертного зала все желающие узнают секреты фокусов и сами научатся их показывать.

Прикоснитесь к миру магии и чародейства, станьте настоящими волшебниками и удивите друзей!

Приобрести билеты на шоу «Чудесарий» можно в любой точке продаж Myslo-кассы по адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

Вы можете купить билеты на лучшие места без очереди и переплаты, кликнув на красную кнопку ниже.

 

 

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