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Смерть ребенка в Ленинском: дети дышали газом на пустыре у зданий школы, полиции и администрации

Смерть ребенка в Ленинском: дети дышали газом на пустыре у зданий школы, полиции и администрации

По факту смерти начаты проверки. Наверняка найдут тех, кто что-то упустил. Но если посмотреть на место трагедии, возникает вопрос: а не в равнодушии ли дело?

Хорошо учился, замечаний к поведению не было, семья благополучная. Так кратко характеризуют погибшего ребенка и условия его жизни те, кто сейчас занимается проверками по факту трагедии, случившейся 23 октября в поселке Ленинский. Но за сухими формулировками – огромный пласт проблем, которые нужно решать. 

...Днем 23 октября в столовую школы, входящей в состав ЦО №46, вбежали несколько ребят: их другу стало плохо — надышался газом для заправки зажигалок. Вызвали срочно скорую, но усилия приехавших медиков были тщетны — 12-летний мальчик скончался.

По факту смерти ребенка СК начал доследственную проверку. Проводит свою и прокуратура Тульской области.

На данный момент известно, что парень отравился парами универсального газа «Следопыт».

Старший помощник прокурора Тульской области по взаимодействию со СМИ Ирина Бацейкина:

Ирина Бацейкина

– По результатам проверки будет дана оценка законности и эффективности деятельности всех органов системы профилактики по борьбе с токсикоманией несовершеннолетних, а также работе образовательного учреждения, направленной на раннее выявление подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ.

Но если говорить объективно, то кого обвинять в смерти? Родителей, школу, друзей парня, несчастный случай?

Ни родители, ни учителя не могли предположить, что с мальчиком может случиться что-то подобное. Потому что по формальным признакам все было нормально: успеваемость не хромала, учился хорошо.

Но поражает другое. Дети пришли дышать газом к зданию местной полиции. Именно около него кто-то оставил в память о мальчике две детские игрушки. 

Прямо за зеленым зданием Ленинской полиции – пустырь, где произошла трагедия.  Торчащее на заднем плане красное здание – школа.

Место трагедии вызывает массу вопросов. Пустырь, заросший бурьяном и заваленный мусором, находится прямо за забором школы.

Красное кирпичное здание – школа, обшитое профлистом серое строение – место, куда сбрасывают отходы, в том числе кости животных. Вонь стоит знатная!

Рядом с пустырем, помимо школы и полиции, находятся здания социально-реабилитационного центра и администрации поселка. И этот загаженный пустырь ежедневно видят сотрудники всех этих учреждений.

На заднем плане – здание администрации из светлого кирпича.

А еще здесь же находится рынок. Видимо с него кто-то и выбрасывает в заброшенный павильон непроданные мясо и кости животных. Все это гниет, накрывая пустырь мерзким запахом.

Через пустырь к торговому центру ведет тропинка. Но почему-то никто среди бела дня не увидел здесь группу ребят. 

Тропинка вдоль школьного забора поворачивает влево
и идет мимо смердящего гнилым мясом строения.

На пустыре в нескольких местах разбросаны баллончики, не исключено, что это уже не первый случай, когда тут собираются подростки.

 

 

Уполномоченный по правам детей в Тульской области Наталия Зыкова отметила, что к сожалению, такие трагические случаи напоминают всем о том, как много можно не знать о ребенке, если только формально подходить к исполнению своих обязанностей.

Наталия Зыкова

– Мы сейчас видим, и эта трагедия подтверждает, что подростковый кризисный возраст снижается. Дети с 11 лет уже начинают интересоваться и пробовать различные опасные вещества. И не смотря на ту огромную профилактическую работу, которая проводится в нашем регионе, её необходимо перестраивать с учетом того, что токсикомания трудно выявляется по признакам среди несовершеннолетних. Однако есть и другой факт — низкая осведомленность родителей и педагогов о новых формах токсических и наркотических веществ и способах их употребления. Именно в этом плане должна меняться работа, надо доносить это до родителей и учителей, чтобы они могли вовремя заметить и не допустить трагедии, – прокомментировала Наталия Зыкова. – Приношу соболезнования родным и близким, семье погибшего мальчика. Это трагедия для семьи ребенка и для всех нас.

Напомним, ранее Myslo сообщал о смерти подростка в поселке Ленинский. Мальчик умер, надышавшись газом из баллончика. Спасти его не удалось.

 

А как вы считаете? Надо ли кого-то наказывать за такие случаи? Есть виноватые? Делитесь мнением в комментариях!

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:14 +3
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Место
Тулапос Ленинский

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