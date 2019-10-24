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В Туле сотрудники ГИБДД проверили состояние дорог возле школ
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Туле сотрудники ГИБДД проверили состояние дорог возле школ

Профилактический рейд прошёл совместно с представителями администрации и общественниками.

Сотрудники городского отдела ГИБДД с представителями администрации Тулы и общественниками провели обследование уличной дорожной сети рядом с образовательными учреждениями.

Мероприятия проводились на нескольких улицах города. Особое внимание уделялось обустройству пешеходных переходов, наличию искусственных неровностей, светофорных объектов и дорожных знаков.

Полицейские общались с местными жителями и педагогами, которые высказывали свои пожелания по благоустройству. Сотрудники группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области отметили, что обследование дорожно-транспортной сети проводится на постоянной основе.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:05 +1
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