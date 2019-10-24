В Туле школьник умер, надышавшись газом из баллончика

Как стало известно Myslo, 23 октября возле ЦО № 46 в поселке Ленинский был обнаружен труп 12-летнего ребенка — ученика указанной школы. По предварительным данным, он скончался, надышавшись газом из баллончика.

По данному факту правоохранители проводят проверку. Обстоятельства смерти мальчика выясняются.

- Прокуратурой Тульской области организовано проведение проверки деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщила корреспонденту Myslo Ирина Бацейкина, старший помощник прокурора Тульской области по взаимодействию со СМИ.