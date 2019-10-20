Где в Туле 21 октября отключат электроэнергию

В понедельник, 21 октября, специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут ремонтные работы. В связи с этим 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Кутузова, 97−131 (нечётн.);

ул. С. Ковалевской, 40−60 (чётн.);

ул. Попова, 40−59;

ул. Добролюбова, 32−48 (чётн.), 33−51 (нечётн.);

ул. Можайского, 24−42 (чётн.), 27−45 (нечётн.);

ул. Гастелло, 41;

ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84;

ул. Крылова, 30−46 (чётн.), 31−47 (нечётгн.);

ул. Поленова, 36−52 (чётн.), 37−57 (нечётн.)

ул. Чапаева, 42;

ул. Кирова, 17, 17-а, 19, 19-а;

ул. Марата, 24, 24-а;

ул. Плеханова, 56;

ул. Епифанская, 33

п. Южный: ул. Клубная, 31, 33; ул. 2-я Овражная, 2-б, 1−33; ул. Рабочая, 1−19; ул. Зелёная, 1-а, 2-а, 1−13; ул. Транспортная, 15, 23; ул. Клубная, 4−14 (чётн.), 15−27 (нечётн.), 20, 22, 24, 26, 27-а, 25-а; ул. Лесная, 1−16, 10-б, 16-а, 32−42; ул. Шахтёрская, 10−28 (чётн.), 45-а; ул. Центральная, 3−15 (нечётн.), 6−16 (чётн.), 28; ул. Советская, 1, 3

ул. Жореса, 2−20 (чётн.), 3−21 (нечётн.);

ул. 2-я Хомутовка, 7−31 (нечётн.), 12−26 (чётн.), 23-а, 23-б, 23-в, 25-а, 25-б, 25-в;

ул. Томпа, 2−26 (чётн.), 3−35 (нечётн.);

п. Менделеевский: ул. М. Горького, 1−9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8