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На Щекинском шоссе столкнулись микроавтобус и грузовик

На Щекинском шоссе столкнулись микроавтобус и грузовик

Автоавария произошла на повороте на Косую Гору.

Днем, 18 октября, на Щекинском шоссе в Туле, на повороте на Косую Гору столкнулись две ГАЗели — микроавтобус и грузовик.
 
По словам водителя грузовика, он следовал в направлении к ул. Скуратовской и собирался повернуть на Косую Гору, а микроавтобус ехал во встречном направлении. Водитель микроавтобуса отказался разговаривать с корреспондентом Myslo и лишь сообщил, что он следовал без пассажиров и это не маршрутка.
 
Пострадавших в ДТП нет. На момент публикации новости участники автоаварии ожидали сотрудников ГИБДД.
 
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На Щекинском шоссе столкнулись микроавтобус и грузовик, Фото: 1
На Щекинском шоссе столкнулись микроавтобус и грузовик, Фото: 2
На Щекинском шоссе столкнулись микроавтобус и грузовик, Фото: 3
На Щекинском шоссе столкнулись микроавтобус и грузовик, Фото: 4
На Щекинском шоссе столкнулись микроавтобус и грузовик, Фото: 5
На Щекинском шоссе столкнулись микроавтобус и грузовик, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:09 +2
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