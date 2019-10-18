На Щекинском шоссе столкнулись микроавтобус и грузовик

Днем, 18 октября, на Щекинском шоссе в Туле, на повороте на Косую Гору столкнулись две ГАЗели — микроавтобус и грузовик.

По словам водителя грузовика, он следовал в направлении к ул. Скуратовской и собирался повернуть на Косую Гору, а микроавтобус ехал во встречном направлении. Водитель микроавтобуса отказался разговаривать с корреспондентом Myslo и лишь сообщил, что он следовал без пассажиров и это не маршрутка.

Пострадавших в ДТП нет. На момент публикации новости участники автоаварии ожидали сотрудников ГИБДД.