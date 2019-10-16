На ул. Жуковского легковушка снесла дорожный знак и «спряталась» за дерево

ДТП произошло на пересечении с ул. Гоголевской.

Утром 16 октября в Туле на пересечении улиц Жуковского и Гоголевской столкнулись автомобили «Мицубиси» и «Хёндэ».

По словам женщины, находившейся за рулем «Хёндэ», она ехала вниз по ул. Жуковского, а со стороны ул. Гоголевской на перекресток неожиданно для нее выскочил «Мицубиси», водитель которого, видимо, проигнорировал требования знака «Уступи дорогу».

После столкновения «Хёндэ» вылетел с проезжей части, снес на обочине дорожный знак и врезался в дерево.

При этом остаток дорожного знака оказался под днищем «Хёндэ» и не дает ему отъехать в сторону. Сейчас автомобиль пытаются освободить.

К счастью, в результате автоаварии никто не пострадал.