В Тулу на фестиваль «Улыбнись, Россия!» приедут Сергей Безруков, Гоша Куценко и Алиса Фрейндлих

Со 2 по 8 ноября в Туле пройдет ХХ Юбилейный открытый российский фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!». Зрители смогут увидеть новые фильмы российского и зарубежного производства.

Бесплатные кинопоказы пройдут не только в Туле, но и в 17 муниципальных кинозалах Тульской области. Пригласительные уже сейчас можно получить в кассах.

Главным арбитром на фестивале «Улыбнись, Россия!» выступят зрители, которые выберут лучшие фильмы при помощи специальных анкет. Зрителей будет поддерживать жюри под председательством заслуженного деятеля искусств России, профессора ВГИКа Аркадия Инина.

Читатели Myslo определят лучший комедийный сериал. Проголосовать можно здесь.

В рамках Года театра состоится конкурс на лучший комедийный студенческий спектакль. Председатель жюри – народная артистка России Людмила Максакова. Также пройдет конкурсный показ короткометражных фильмов.

На церемонии открытия фестиваля деятелям кино по традиции будут вручены награды «За вклад в комедию», «За вклад в чувство юмора страны», «За юмор в музыке» и «За все хорошее…».

Гостями и участниками кинопраздника станут известные кинематографисты, звезды кино и телевидения, деятели культуры, политики, общественные деятели, представители съемочных групп конкурсных картин и др.

Планируется, что на фестиваль приедут Алиса Фрейндлих, Карен Шахназаров, Тигран Кеосаян, Гоша Куценко, Всеволод Шиловский, Борис Грачевский, Лариса Долина, Юрий Башмет, Клара Новикова, Юрий Гальцев, Владимир Вишневский, Кира Прошутинская, Дмитрий Губерниев, Ольга Кабо и многие другие.

Как и в предыдущие годы, на фестивале «Улыбнись, Россия!» важное место займет детская кинопрограмма, состоящая из новых выпусков «Ералаша» и мультфильмов.

Пройдет ряд круглых столов, мастер-классов для студентов и творческой молодежи. Для детей из детских домов и детей с ограниченными возможностями здоровья состоится благотворительный спектакль Губернского театра под руководством Сергея Безрукова «Вождь краснокожих». Пройдут вечер памяти кинорежиссера Георгия Данелия, праздник юмора в поэзии, юбилейный спектакль-концерт Александра Филиппенко «У автора в плену», спектакль Юрия Гальцева «Концерт для своих», моноспектакль Клары Новиковой «Я-Это-Я».

афиша кинофестиваля

ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Тула, ул. Советская, д. 2, тел. 8(4872)55 05 26.

2 ноября

18:00 Церемония Открытия ХХ фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!» с участием звёзд кино и театра

8 ноября

18:00 Церемония Закрытия фестиваля. Награждение победителей.

ПРОГРАММА КИНОПОКАЗОВ

2 ноября

20:30 Фильм «Попробуй подкати» (Франция, Бельгия), реж. Ф. Дюбоск, 16+

3 ноября

11:00 Киноутренник «В гостях у «Ералаша», ведущий – художественный руководитель Борис Грачевский, 0+

14:00 м/ф «Знаешь, мама, где я был?», реж. Л. Габриадзе, 12+

19:00 Спектакль СПб Театра Эстрады им. Аркадия Райкина «Концерт для своих» при участии художественного руководителя Народного артиста РФ – Юрия Гальцева, 12+

4 ноября

13:00 м/ф «Смешарики. Дежавю», реж. Д. Чернов, 6+

16:00 к/ф «Всё или ничего», реж. Д. Суворов, 16+

19:00 к/ф «Плейбой под прикрытием» (Франция), реж. Ф. Лашо, 18+

5 ноября

13:00 к/ф «Псы под прикрытием» (Великобритания, США), реж. Р. Госнелл, 6+

16:00 к/ф «Семь ужинов», реж. К. Плетнёв, 12+

19:00 к/ф «Укрощение свекрови», реж. В. Басов мл., О. Басова, 12+

6 ноября

13:00 м/ф «Садко», реж. М. Волков, В. Мухаметзянов, 6+

16:00 к/ф «Мальчишник в Европе» (Франция, Бельгия), реж. К. Жанс, 18+

19:00 к/ф «Вы умрёте, или мы вернём вам деньги» (Великобритания), реж. Т. Эдумндс, 16+

7 ноября

13:00 к/ф «Лови момент», реж. А. Руже, 16+

16:00 к/ф «Однажды в Америке, или чисто русская сказка», реж. Д. Панченко, 12+

19:00 к/ф «Дорогой папа», реж. М. Расходников, 12+

КИНОТЕАТР «ДКЖ-КИНО»

Тула, ул. Демонстрации, д. 134, тел. 8 (4872) 79 32 05

1 ноября

12:00 м/ф «Союзмультфильм» представляет «50 лет любимым героям», 0+

2 ноября

14:00 к/ф «Крымский мост. Сделано с любовью!», реж. Т. Кеосаян, 12+

3 ноября

11:00 м/ф «Снежная королева: Зазеркалье», реж. А. Цицилин, Р. Ленс, 6+

4 ноября

12:00 «к/ф Предок», реж. М. Зыков, 16+ (премьера).

18:00 моноспектакль Народного артиста РФ Александра Филиппенко «У автора в плену», 12+

5 ноября

12:00 к/ф «Как я стал русским» (Россия, Китай), реж. А. Сахелашвили, С. Хао, 16+

6 ноября

12:00 к/ф «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» (США, Великобритания), реж. Э. Сандел, 6+

7 ноября

12:00 к/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители», реж. М. Вайсберг, 16+

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»

Тула, ул. Советская, д. 47, ТЦ «Гостиный двор», 5 этаж, тел. 8 (4872) 25 32 82)

1 ноября

15:00 к/ф «Добро пожаловать в Рим» (Италия), реж. Р. Милани, 12+

4 ноября

14:00 к/ф «Грецкий орешек», реж. С. Иванов, 16+

5 ноября

14:00 к/ф «Вечная жизнь Александра Христофорова», реж. Е. Шелякин, 12+

6 ноября

14:00 к/ф «Будь моим продюсером!», реж. М. Воронков , 12+ (премьера)

7 ноября

14:00 к/ф «Давай разведёмся!», реж. А. Пармас, 12+ (премьера)

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»

Тула, Красноармейский проспект, д. 14, тел. 8 (4872) 55 85 40

5 ноября

15:00 к/ф «СуперБобровы. Народные мстители», реж. Д. Дьяченко, 12+

6 ноября

15:00 к/ф «Трезвый водитель», реж. Р. Гигинеишвили, 16+

7 ноября

15:00 к/ф «Любовницы», реж. Е. Хазанова, 16+

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМ. И.А. МИХАЙЛОВСКОГО

Тула, пр. Ленина, дом 51, тел. 8 (4872) 36 77 96

1 ноября

18:30 Моноспектакль Народной артистки РФ Клары Новиковой «Я-ЭТО-Я!», 12+

5 ноября

18:30 Вечер памяти Георгия Данелия "Он сказал: "Не горюй"

Ведёт вечер Юрий Рост – фотограф, журналист, писатель, актёр.

Принимают участие:

Народный артист РФ Станислав Любшин, Заслуженный деятель искусств РФ Александр Адабашьян, Заслуженная артистка РФ Полина Кутепова, Заслуженная артистка Ольга Машная, Галина Данелия, родственники, друзья, коллеги, ученики. 12+

7 ноября

18:00 Вечер юмора в поэзии “Смеетесь?! Ну-ну…”

В вечере принимают участие лауреаты многих литературных премий: Народный артист РФ Владимир Качан, Владимир Вишневский, Екатерина Семенова, Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Алеников, Игорь Макаров, Сергей Плотов, Александр Вулых.

ТУЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

Тула, пр. Ленина, 34-а, тел. 8 (4872) 31 11 69

7 ноября

14:00 Благотворительный спектакль для детей Московского Губернского театра «Вождь краснокожих». Режиссер-постановщик Валерий Якунин. Художественный руководитель театра Сергей Безруков. 6+

С 3 ПО 7 НОЯБРЯ - ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАКЛЕЙ СТУДЕНТОВ МОСКОВСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ВУЗОВ



ТУЛЬСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

ул. Коминтерна, д.2, тел. 8 (4872) 56 97 66



3 ноября

15:00 Мольер «Тартюф». Спектакль студентов IV курса ВТУ им. М.С. Щепкина, мастерская н.а. РФ, профессора Владимира Сергеевича Сулимова. Режиссер - профессор Наталия Алексеевна Петрова.

4 ноября

15:00 Д.Д.Шостакович Музыкальная комедия «Москва-Черемушки». Спектакль студентов IV курса режиссерского факультета ГИТИСа, мастерская н.а. РФ, профессора Леонида Ефимовича Хейфеца. Режиссер и балетмейстер - Софья Гуржиева. Руководитель постановки - Ольга Юрьевна Толоконникова.

5 ноября

15:00 Людмила Петрушевская «Как хорошо мы плохо жили». Спектакль студентов IV курса ТИ им. Бориса Щукина, художественный руководитель курса - з.д.и. РФ, профессор Владимир Владимирович Иванов. Режиссер - Владимир Святославович Логвинов.



6 ноября

15:00 «Наше café». Трогательная история из жизни французского кафе

Спектакль студентов III курса факультета эстрады ГИТИСа, мастерская н.а. РФ, профессора Валерия Борисовича Гаркалина. Режиссер - Алина Сергеевна Гударёва.



7 ноября

15:00 И.Ильф, Е.Петров «12 стульев». Спектакль студентов IV курса ВГИКа, мастерская н.а. РФ Александра Яковлевича Михайлова. Режиссер - Елена Борисовна Арькова