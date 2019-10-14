Ночная погоня в Узловой: Chevrolet Niva врезался в фонарный столб

Фото: стоп-кадр видео

Водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но не справился с управлением.

В сети появилось видео с моментом ДТП, которое произошло в Узловой Тульской области в ночь на 13 октября. На кадрах видно перекресток, который сначала по пешеходному переходу пересекает семейная пара с коляской. Спустя всего 14 секунд это же место пролетает Chevrolet Niva, не вписывается в поворот и сбивает фонарный столб. Почти сразу же в кадре появляется автомобиль Госавтоинспекции с проблесковыми маячками.

В региональной полиции Myslo объяснили, что патрулировавший ночной город экипаж ДПС обратил внимание на внедорожник, который манерой езды создавал угрозу окружающим. Сотрудники подали водителю сигнал к остановке, но водитель проигнорировал законное требование и попытался скрыться.

Стражи порядка приняли решение о преследовании нарушителя.

На ул. 14 Декабря водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и совершил наезд на фонарный столб. Полицейские оказали ему первую помощь, после чего пострадавшего передали прибывшим на место происшествия медикам. У мужчины взята кровь на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.