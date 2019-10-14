новости
новости
Регистрация
Ночная погоня в Узловой: Chevrolet Niva врезался в фонарный столб
Фото: стоп-кадр видео

Ночная погоня в Узловой: Chevrolet Niva врезался в фонарный столб

Водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но не справился с управлением.

В сети появилось видео с моментом ДТП, которое произошло в Узловой Тульской области в ночь на 13 октября. На кадрах видно перекресток, который сначала по пешеходному переходу пересекает семейная пара с коляской. Спустя всего 14 секунд это же место пролетает Chevrolet Niva, не вписывается в поворот и сбивает фонарный столб. Почти сразу же в кадре появляется автомобиль Госавтоинспекции с проблесковыми маячками.
 
В региональной полиции Myslo объяснили, что патрулировавший ночной город экипаж ДПС обратил внимание на внедорожник, который манерой езды создавал угрозу окружающим. Сотрудники подали водителю сигнал к остановке, но водитель проигнорировал законное требование и попытался скрыться. 
Стражи порядка приняли решение о преследовании нарушителя.
На ул. 14 Декабря водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и совершил наезд на фонарный столб. Полицейские оказали ему первую помощь, после чего пострадавшего передали прибывшим на место происшествия медикам. У мужчины взята кровь на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:04 +6
Другие статьи по темам
Событие
дтпгибдддпсвидеорегистратор
Место
УзловаяТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской дивизии ВДВ прошла масштабная проверка
В Тульской дивизии ВДВ прошла масштабная проверка
Правильные и неправильные корпоративные подарки к Новому году
Правильные и неправильные корпоративные подарки к Новому году
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.