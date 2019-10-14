В Тульской дивизии ВДВ прошла масштабная проверка

Командующий ВДВ проверил подготовку 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии. Проверка проходила с 1 по 12 октября в соответствии с планом боевой подготовки соединения.

В ходе проверки десантники показали хорошие умения и навыки владения штатным оружием и военной техникой, а также знание основных дисциплин военной науки.

Более 1000 военнослужащих из воинских частей, дислоцируемых в Туле, Рязани и Наро-Фоминске, на трех разных полигонах продемонстрировали свои умения. Основное внимание при проверке обращалось на физическую и огневую подготовку, вождение техники (боевых машин и автомобилей), РХБЗ, специальную, тактико-специальную, воздушно-десантную подготовку.

По итогам проверки 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская дивизия оценена на твердую оценку «хорошо».