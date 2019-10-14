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В Тульской дивизии ВДВ прошла масштабная проверка

В Тульской дивизии ВДВ прошла масштабная проверка

Командующий ВДВ поставил тульским десантникам «хорошо».

Командующий ВДВ проверил подготовку 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии. Проверка проходила с 1 по 12 октября в соответствии с планом боевой подготовки соединения.

В ходе проверки десантники показали хорошие умения и навыки владения штатным оружием и военной техникой, а также знание основных дисциплин военной науки.

Более 1000 военнослужащих из воинских частей, дислоцируемых в Туле, Рязани и Наро-Фоминске, на трех разных полигонах продемонстрировали свои умения. Основное внимание при проверке обращалось на физическую и огневую подготовку, вождение техники (боевых машин и автомобилей), РХБЗ, специальную, тактико-специальную, воздушно-десантную подготовку.

По итогам проверки 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская дивизия оценена на твердую оценку «хорошо».

Галерея
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 1
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 2
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 3
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 4
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 5
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 6
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 7
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 8
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 9
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 10
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 11
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 12
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 13
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 14
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 15
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 16
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 17
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 18
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 19
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 20
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 21
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 22
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 23
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 24
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 25
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 26
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 27
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 28
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 29
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 30
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 31
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 32
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 33
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 34
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 35
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 36
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 37
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 38
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 39
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 40
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 41
Командующий ВДВ проверил подготовку и поставил «хорошо» тульским десантникам, Фото: 42
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:29 +1
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