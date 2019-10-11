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Дачный вор в Алексине сыграл с росгвардейцами в прятки и проиграл

Дачный вор в Алексине сыграл с росгвардейцами в прятки и проиграл

Мужчина накрылся одеялом и думал, что останется незамеченным.

По предварительным данным, злоумышленник хотел украсть что-нибудь из дачного дома на окраине Алексина. Он снял решётку окна и забрался в дом.
 
В доме сработала охранная сигнализация, и на место происшествия выехали сотрудники Росгвардии. Злоумышленник, так ничего и не успевший похитить, попытался спрятаться под одеялом в доме.
 
Его обнаружили и передали для разбирательства прибывшим к тому моменту полицейским. 41-летний неработающий ранее судимый местный житель признался в содеянном. В межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский» проводят работу по выяснению всех деталей противоправного деяния.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:13 +5
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дачная кражавор-неудачникпрятки с полицией
Место
АлексинТульская область

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