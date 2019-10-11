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В центре Тулы машина спецсвязи попала в ДТП с «перевертышем»

В центре Тулы машина спецсвязи попала в ДТП с «перевертышем»

Авария произошла напротив здания СУ Следственного комитета РФ по Тульской области.

Как сообщает корреспондент Myslo, в Туле на ул. Свободы напротив дома №32, где располагается тульский следком, произошло ДТП с участием «Хёндай Солярис» службы спецсвязи и «Киа Рио».

Водитель «Киа Рио» рассказал, что повернул с ул. Гоголевской на ул. Свободы, чтобы ехать в центр города, и «дальше ничего не помнит». Однако по камерам видеонаблюдения удалось установить, что «Киа» врезался в стоящий «Хёндай Солярис», а затем перевернулся на крышу.

В результате ДТП никто не пострадал. На момент публикации новости наблюдается затруднение движения.

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В центре Тулы машина спецсвязи попала в ДТП с «перевертышем», Фото: 1
В центре Тулы машина спецсвязи попала в ДТП с «перевертышем», Фото: 2
В центре Тулы машина спецсвязи попала в ДТП с «перевертышем», Фото: 3
В центре Тулы машина спецсвязи попала в ДТП с «перевертышем», Фото: 4
В центре Тулы машина спецсвязи попала в ДТП с «перевертышем», Фото: 5
В центре Тулы машина спецсвязи попала в ДТП с «перевертышем», Фото: 6
В центре Тулы машина спецсвязи попала в ДТП с «перевертышем», Фото: 7
В центре Тулы машина спецсвязи попала в ДТП с «перевертышем», Фото: 8
В центре Тулы машина спецсвязи попала в ДТП с «перевертышем», Фото: 9
В центре Тулы машина спецсвязи попала в ДТП с «перевертышем», Фото: 10
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:43 +4
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