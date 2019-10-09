В Туле военнослужащий погиб под колёсами поезда

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В Туле, на отрезке железнодорожных путей на подъезде к Московскому вокзалу поезд дальнего следования сбил человека. Об этом сообщает паблик «Тула. Жесть».

Как стало известно Myslo, под колёса состава попал военнослужащий одной из местных частей. Он скончался до прибытия медиков. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, все обстоятельства случившегося выясняются.