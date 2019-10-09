На улице Ложевой в Туле сбили женщину

Как сообщает корреспондент Myslo, примерно в 18.30 на перекрестке улиц Калинина и Ложевой водитель Chevrolet Lacetti сбил женщину-пешехода.

По словам водителя легковушки, он поворачивал налево по сигналу дополнительной секции светофора и заканчивал манёвр, когда загорелся зеленый сигнал для пешеходов. Эту версию также подтверждают очевидцы ДТП.

По предварительным данным, в результате наезда пострадавшая получила незначительные травмы, до приезда врачей она находилась в сознании и общалась со своими родственниками, однако медики решили доставить женщину в больницу для детального осмотра.

Окончательную причину и все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.