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На улице Ложевой в Туле сбили женщину

На улице Ложевой в Туле сбили женщину

Авария произошла на пересечении с улицей Калинина.

Как сообщает корреспондент Myslo, примерно в 18.30 на перекрестке улиц Калинина и Ложевой водитель Chevrolet Lacetti сбил женщину-пешехода.

По словам водителя легковушки, он поворачивал налево по сигналу дополнительной секции светофора и заканчивал манёвр, когда загорелся зеленый сигнал для пешеходов. Эту версию также подтверждают очевидцы ДТП.

По предварительным данным, в результате наезда пострадавшая получила незначительные травмы, до приезда врачей она находилась в сознании и общалась со своими родственниками, однако медики решили доставить женщину в больницу для детального осмотра.

Окончательную причину и все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:18 +2
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Место
Тулаулица Ложеваяулица Калинина

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